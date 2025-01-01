Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Onkel, willst Du ewig leben?
24 Min.Ab 12
Die Moral der Krauses wird auf eine harte Probe gestellt: Der depressive Onkel Bodo kommt zu Besuch und kündigt an, aus dem Leben scheiden zu wollen. Einerseits eine traurige Mitteilung, andererseits wären die Krauses seine rechtmäßigen Erben ... Unverzüglich macht sich Onkel Bodo daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH