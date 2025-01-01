Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Carmen will ein Baby
24 Min.Ab 12
Eigentlich sollten die Hormonpillen "Made in Moldawia" bloß die Haare und Nägel zum Glänzen bringen. Aber plötzlich ist Carmen total im Babyrausch. Sie will schwanger werden - jetzt sofort! Nur mit Mühe kann die Familie das Schlimmste verhindern. Dann taucht ein Kandidat auf, den alle unbedingt als Kindesvater sehen wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH