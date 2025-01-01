Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Der Triebtäter
24 Min.Ab 12
Carmen erwischt Tommie dabei, wie er ihre Unterwäsche an zahlende Kunden vertickt. Dieter Krause ist empört und bringt Tommie sofort zum Knast, um ihn einbuchten zu lassen. Doch dort will man ihn nicht. Dieter, der in das liberale Jugend-Strafrecht keinerlei Vertrauen hat, nimmt die Sache selbst in die Hand. Er baut eine Zelle und eröffnet ein grausames Familiengericht. Das Verfahren nimmt schließlich eine sehr überraschende Wendung ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
© Constantin Film Verleih GmbH