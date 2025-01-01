Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 8: Das Ende
24 Min.Ab 6
Es scheint ein wundervoller Tag für Dieter zu sein, denn alles, was er sich jemals erträumt hat - ob Präsidentschaft, Beförderung oder Familienharmonie - scheint plötzlich in Erfüllung zu gehen. Doch dann verwandelt sich der Wunschtraum in einen fürchterlichen Albtraum - Dieters altes Leben ist vollkommen und unwiderruflich dahin. Kann er sich - von allen verlassen - noch einmal gegen sein grausames Schicksal stemmen?
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH