Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Voll die Bescherung!
24 Min.Ab 6
Schock am Heiligabend: Tina steht vor der Tür, eine Verflossene von Dieter aus Jugendtagen, und eröffnet ihm nach fast zwei Jahrzehnten, dass er eine Tochter mit ihr hat. Und Vicky will ihren Vater endlich kennenlernen! Dieter will die beiden trotz panischer Angst vor Lisbeth erst mal heimlich in der freien Wohnung im dritten Stock unterbringen. Doch diese Idee haben schon andere ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH