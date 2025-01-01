Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Das Luder

ConstantinStaffel 8Folge 5
Das Luder

Das LuderJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 5: Das Luder

24 Min.Ab 12

Lisbeth hat eine bedrohliche Hundehaar-Allergie und droht daran zu ersticken. Der Arzt stellt Dieter vor die schreckliche Wahl: entweder Frau oder Dackel. Dieter weiß nicht, wie er dieses Problem lösen soll. Aber da kommt ein sehr verführerisches Angebot von seiner Nachbarin Michelle, die auf Problembehandlungen aller Art spezialisiert ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen