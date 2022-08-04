Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling HulkJetzt kostenlos streamen
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
Folge 1: Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling Hulk
50 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6
Moderatorin Vera Int-Veen besucht das Tierheim Potsdam. Dort stellt sie mit Tierpflegerin Stefanie Krüger den Mischling Hulk vor. Neu in diesem Jahr ist das Hunde-Make-Over direkt im Studio. In jeder Folge unterzieht sich ein Hund aus dem Auslands-Tierschutz einer ganz besonderen Verwandlung. Eine professionelle Friseurin wäscht, schneidet und föhnt, damit er oder sie am Ende ein richtiger Hingucker wird und die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert.
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Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 GOLD