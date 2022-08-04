Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling Hulk

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 04.08.2022
Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling Hulk

Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling HulkJetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Folge 1: Vera Int-Veen sucht ein Zuhause für Mischling Hulk

50 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6

Moderatorin Vera Int-Veen besucht das Tierheim Potsdam. Dort stellt sie mit Tierpflegerin Stefanie Krüger den Mischling Hulk vor. Neu in diesem Jahr ist das Hunde-Make-Over direkt im Studio. In jeder Folge unterzieht sich ein Hund aus dem Auslands-Tierschutz einer ganz besonderen Verwandlung. Eine professionelle Friseurin wäscht, schneidet und föhnt, damit er oder sie am Ende ein richtiger Hingucker wird und die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Alle 1 Staffeln und Folgen