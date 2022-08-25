Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 4 vom 25.08.2022
47 Min. Folge vom 25.08.2022 Ab 6

Jochen Bendel versucht gemeinsam mit Panagiota Petridou, ein neues Zuhause für in Not geratene Tiere zu finden. Zahlreiche Promis helfen tatkräftig mit - und übernehmen Patenschaften für die Tiere. Außerdem reist der Moderator nach Fuerteventura zu einer Tierschützerin, die 16 Hunde bei sich aufgenommen hat. Bis die Tiere jedoch ein neues und sicheres Zuhause in Deutschland finden können, gibt es jede Menge zu tun.

