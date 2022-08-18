Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 18.08.2022
Folge 3: Süßer Streuner beim Hundefriseur

50 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6

Der kleine Ranko aus Kroatien wurde von der Tierhilfe Leskia e. V. nach Deutschland gebracht und bekommt live in der Sendung eine neue Fellfrisur. Außerdem ist Detlef Soost unterwegs im Tierheim Berlin. Dort besucht er die Rottweiler Dame Hilde, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Jochen Bendel ist wieder auf Fuerteventura! Er ist Flugpate des kleinen Rüden Mads und bereitet gemeinsam mit Darinka Stening von der "Tierhilfe Fuerteventura" seine Ausreise nach Deutschland vor.

