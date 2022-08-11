Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Kleinspitz Pompom sucht ein neues Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 11.08.2022
Kleinspitz Pompom sucht ein neues Zuhause

Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

Folge 2: Kleinspitz Pompom sucht ein neues Zuhause

48 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Moderator Matthias und seine Frau Svenja Killing lernen im Tierheim Paderborn das Hunde-Duo Tosya und Nik kennen, die durch den Ukraine-Krieg nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Herzensmenschen verloren haben. Auf Fuerteventura besichtigt Jochen Bendel gemeinsam mit Darinka Stening von der "Tierhilfe Fuerteventura" das städtische Tierheim und ist erschüttert. Einer ihrer Schützlinge ist der vier Monate alte Mads, der schon bald nach Deutschland vermittelt werden soll.

