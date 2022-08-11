Kleinspitz Pompom sucht ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
Folge 2: Kleinspitz Pompom sucht ein neues Zuhause
48 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
Moderator Matthias und seine Frau Svenja Killing lernen im Tierheim Paderborn das Hunde-Duo Tosya und Nik kennen, die durch den Ukraine-Krieg nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Herzensmenschen verloren haben. Auf Fuerteventura besichtigt Jochen Bendel gemeinsam mit Darinka Stening von der "Tierhilfe Fuerteventura" das städtische Tierheim und ist erschüttert. Einer ihrer Schützlinge ist der vier Monate alte Mads, der schon bald nach Deutschland vermittelt werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 GOLD, Bildrechte: SAT.1