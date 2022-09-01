Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 01.09.2022
50 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6

Dieses Mal ist Schauspielerin Andrea Sawatzki in Sachen Tierschutz unterwegs. Seit Jahren unterstützt sie das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt und stellt dort nun das Hunde-Trio Tic, Tric und Trac vor. Im Studio ist Hundefriseurin Drazenka Smoljan mit einem besonders schweren Fall zu Gast und bei Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel neigt sich die Fuerteventura-Reise dem Ende entgegen.

