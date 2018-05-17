Haustier sucht Herz
Folge 1: Folge 1
51 Min.Folge vom 17.05.2018
Zweite Chance für Vierbeiner: Hundeliebhaber Jochen Bendel stellt einsame Heimtiere aus ganz Deutschland vor, die dringend neue Besitzer suchen. Interessenten können sich dann um die Adoption bewerben. Worauf kommt es bei der Tiervermittlung und Anschaffung einer Fellnase an? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den vermittelten Tieren der letzten Sendung. Wie geht es den flauschigen Vierbeinern heute?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold