Haustier sucht Herz
Folge 7: Folge 7
53 Min.Folge vom 20.09.2018
"Haustier sucht Herz" ist zu Besuch im Tierheim Erding. Hier wartet eine Hundefamilie auf Menschen, die ihnen endlich einen guten Start ins Leben ermöglichen. Mama Cathi und ihre Welpen Clara und Carina wurden seit ihrer Ankunft von Tierpflegerin Angie liebevoll umsorgt, jetzt sind alle bereit langsam ihre Koffer zu packen. Vielleicht wickelt einer der drei ja Sie um den Finger? Auch in dieser Folge besuchen wir ein bekanntes Gesicht: Clara. Clara kommt mit extrem verformten Vorderbeinen von Griechenland ins Tierzentrum Gelnhausen.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold