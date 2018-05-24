Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 24.05.2018
Heute suchen unter anderem zwei charmante Hunde mit Handicap ein neues Zuhause: Straßenhündin Clara aus Griechenland hat zwei verformte Vorderläufe. Das hält sie jedoch nicht davon ab, fröhlich herumzutoben. Dass Mischling Ingo fast blind ist, fällt kaum auf - er spielt und apportiert wie ein sehender Hund. Außerdem begleiten wir eine Fundkatze zum Tierarzt, deren verletztes Auge behandelt werden muss.

