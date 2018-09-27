Haustier sucht Herz
Folge 8: Folge 8
52 Min.Folge vom 27.09.2018
"Haustier sucht Herz" ist zu Besuch im Nürnberger Tierheim. Heute geht es für Moderator und Tierliebhaber Jochen Bendel direkt in die Quarantänestation, denn hier warten gleich zwei Würfe Katzenkinder auf ein schönes zu Hause. Die acht Kitten sind neugierig, verspielt und wären sogar für Anfänger geeignet. Die Katzenbabies haben bewusst keine Namen von den Tierpflegern bekommen, darüber dürfen dann die zukünftigen Besitzer entscheiden. Pit und Ricky wurden aus einer Wohnung mit acht weiteren Hunden und sechs Katzen gerettet. Obwohl sie in ihrem Leben bisher nicht viel kennengelernt haben, sind beide freundliche und menschenbezogene Hunde.
Haustier sucht Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold