Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Folge 8

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 27.09.2018
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 8: Folge 8

52 Min.Folge vom 27.09.2018

"Haustier sucht Herz" ist zu Besuch im Nürnberger Tierheim. Heute geht es für Moderator und Tierliebhaber Jochen Bendel direkt in die Quarantänestation, denn hier warten gleich zwei Würfe Katzenkinder auf ein schönes zu Hause. Die acht Kitten sind neugierig, verspielt und wären sogar für Anfänger geeignet. Die Katzenbabies haben bewusst keine Namen von den Tierpflegern bekommen, darüber dürfen dann die zukünftigen Besitzer entscheiden. Pit und Ricky wurden aus einer Wohnung mit acht weiteren Hunden und sechs Katzen gerettet. Obwohl sie in ihrem Leben bisher nicht viel kennengelernt haben, sind beide freundliche und menschenbezogene Hunde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen