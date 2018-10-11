Haustier sucht Herz
Folge 10: Folge 10
52 Min.Folge vom 11.10.2018
Nachdem sie in einem Pappkarton ausgesetzt wurden, päppelte Nadja Lucaßen die vier Staffordshire-Mischlinge in einem Welpen-Waisenhaus auf. Werden Hope, Dino, Nada und Raja ein neues Zuhause finden? Außerdem versucht Jochen Bendel den Schäferhund-Mischling Rudolph zu vermitteln, der sowohl sein Zuhause als auch seine aktuelle Pflegestelle verlassen musste.
Haustier sucht Herz
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold