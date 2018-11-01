Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Die Pechvögel

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 01.11.2018
Die Pechvögel

Die PechvögelJetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 11: Die Pechvögel

65 Min.Folge vom 01.11.2018

Die Vermittlungsquote bei "Haustier sucht Herz" ist sehr hoch, doch es gibt sie dennoch - die kleinen und großen Pechvögel, die immer noch auf liebe Besitzer warten. Heute bekommen die "Sitzenbleiber" mit Jochen Bendels Hilfe eine neue Chance auf ein Zuhause.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen