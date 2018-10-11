Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 11.10.2018
52 Min.Folge vom 11.10.2018

Nachdem sie in einem Pappkarton ausgesetzt wurden, päppelte Nadja Lucaßen die vier Staffordshire-Mischlinge in einem Welpen-Waisenhaus auf. Werden Hope, Dino, Nada und Raja ein neues Zuhause finden? Außerdem versucht Jochen Bendel den Schäferhund-Mischling Rudolph zu vermitteln, der sowohl sein Zuhause als auch seine aktuelle Pflegestelle verlassen musste.

