Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Falsche Fährte

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10
Falsche Fährte

Falsche FährteJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 10: Falsche Fährte

41 Min.Ab 12

Jenna Kaye taucht bei Steve auf und bittet ihn um Hilfe: Sie will ihren Verlobten aus der Hand von Rebellen in Nordkorea befreien, und er soll sie begleiten. Während das restliche Team den Mord an einer Journalistin untersucht, finden Chin und Kono heraus, dass Jenna mit der ermordeten Journalistin Kontakt hatte - doch Steve ist bereits in Nordkorea in der Gewalt von Wo Fat, für den Jenna arbeitet. Das Team macht sich unter Leitung von Joe White auf, um ihren Freund zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen