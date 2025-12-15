Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Sex, Lügen und Video

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 13
Sex, Lügen und Video

Sex, Lügen und VideoJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 13: Sex, Lügen und Video

38 Min.Ab 12

Steve untersucht mit seinem Team den Mord an der 17-jährigen Emily. Zuerst wird Emilys Freund verdächtigt, doch schnell zeigt sich, dass er unschuldig ist. Es stellt sich heraus, dass Emilys Freundin ein Verhältnis mit dem Schulleiter hatte und die beiden mit einem heimlich aufgenommenen Sexvideo erpresst wurden. Der Erpresser, ein Mitschüler aus der Highschool, hatte auch Emilys Computer angezapft. Aber ist er wirklich auch zu einem Mord fähig? Kono hat plötzlich eine neue Spur

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen