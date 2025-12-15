Hawaii Five-0
Folge 13: Sex, Lügen und Video
38 Min.Ab 12
Steve untersucht mit seinem Team den Mord an der 17-jährigen Emily. Zuerst wird Emilys Freund verdächtigt, doch schnell zeigt sich, dass er unschuldig ist. Es stellt sich heraus, dass Emilys Freundin ein Verhältnis mit dem Schulleiter hatte und die beiden mit einem heimlich aufgenommenen Sexvideo erpresst wurden. Der Erpresser, ein Mitschüler aus der Highschool, hatte auch Emilys Computer angezapft. Aber ist er wirklich auch zu einem Mord fähig? Kono hat plötzlich eine neue Spur
