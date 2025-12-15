Hawaii Five-0
Folge 15: Späte Rache
39 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Kollege und Freund von Danny wird ermordet. Das Five-0 Team findet heraus, dass Rick Peterson dahinter steckt - Dannys ehemaliger Vorgesetzter, ein korrupter Cop, der vor zehn Jahren durch Dannys Aussage vor Gericht zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Peterson hat nun Grace entführt und will sich an Danny rächen, indem er ihm das nimmt, was ihm am wichtigsten ist: seine Familie. Sein perfider Plan: Danny soll Stan erschießen, sonst stirbt Grace.
Weitere Folgen in Staffel 2
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
