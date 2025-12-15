Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Späte Rache

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15
Späte Rache

Späte RacheJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 15: Späte Rache

39 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Kollege und Freund von Danny wird ermordet. Das Five-0 Team findet heraus, dass Rick Peterson dahinter steckt - Dannys ehemaliger Vorgesetzter, ein korrupter Cop, der vor zehn Jahren durch Dannys Aussage vor Gericht zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Peterson hat nun Grace entführt und will sich an Danny rächen, indem er ihm das nimmt, was ihm am wichtigsten ist: seine Familie. Sein perfider Plan: Danny soll Stan erschießen, sonst stirbt Grace.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen