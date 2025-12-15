Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Ausgeschlossen

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2
Ausgeschlossen

AusgeschlossenJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 2: Ausgeschlossen

42 Min.Ab 12

Steve wird zu Gouverneur Denning gerufen. Denning hatte Steve bereits prophezeit, dass er streng auf die Einhaltung seiner Regeln achten werde und so weist er dem Team eine neue zu: Lori Weston, die früher als Profilerin für FBI und Heimatschutz gearbeitet hat. Und es dauert nicht lange, bis sie ihr Wissen unter Beweis stellen kann, denn die Ermittler werden mit einem Entführungsfall betraut: Die 15-jährige Jen - frisch gekürte Paddleboard-Weltmeisterin - wurde gekidnappt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen