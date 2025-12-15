Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 20
Folge 20: Ausgesetzt

41 Min.Ab 12

Danny findet einen Abschiedsbrief von Steve, in dem steht, dass er sich um eine persönliche Sache kümmern muss. Danny ist also vorerst auf sich allein gestellt. Prompt wird auf einem Ananasfeld eine Frauenleiche gefunden. Alles deutet darauf hin, dass dieser Mord auf das Konto des sogenannten Müllmann-Killers geht, doch der sitzt bereits im Gefängnis. Max, der die Müllmann-Morde seit Längerem untersucht, bittet das Team, die alten Fälle des Serientäters noch einmal zu überprüfen.

ProSieben MAXX
