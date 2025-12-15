Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7
Folge 7: Der Fluch der Geister

39 Min.Ab 12

Die Dokumentarfilmer Christian und Kat wollen auf einem alten Friedhof Geister von hawaiianischen Kriegern filmen. Wenig später wird das Team zu dem Friedhof gerufen, da dort eine Hand aus einem flachen Grab herausragen soll. Die Durchsuchung des Geländes erweist sich jedoch als schwierig, da es sich um heilige Erde handelt, und ein Priester erst die Erlaubnis erteilen muss. Danny, der keinen Respekt vor der fremden Kultur hat, begibt sich auf eigene Faust auf Spurensuche ...

