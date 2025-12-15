Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Auf Sand gebaut

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 12
Auf Sand gebaut

Auf Sand gebautJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 12: Auf Sand gebaut

42 Min.Ab 12

Ein mit Lou befreundeter Barbesitzer gerät in Schwierigkeiten, als nahe seiner Kneipe die Leiche eines Gangmitglieds gefunden wird. Von Barmann Jack Anderson fehlt ab dem Zeitpunkt jede Spur, weswegen Steve und Lou sich daran machen, ihn zu finden und den Mord aufzuklären. Danny lernt unterdessen unter recht eigentümlichen Umständen die geheimnisvolle Amber kennen, die vor Kurzem nach Hawaii kam, um ihre Vergangenheit zu vergessen und einen Neustart zu wagen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen