Hawaii Five-0
Folge 12: Auf Sand gebaut
42 Min.Ab 12
Ein mit Lou befreundeter Barbesitzer gerät in Schwierigkeiten, als nahe seiner Kneipe die Leiche eines Gangmitglieds gefunden wird. Von Barmann Jack Anderson fehlt ab dem Zeitpunkt jede Spur, weswegen Steve und Lou sich daran machen, ihn zu finden und den Mord aufzuklären. Danny lernt unterdessen unter recht eigentümlichen Umständen die geheimnisvolle Amber kennen, die vor Kurzem nach Hawaii kam, um ihre Vergangenheit zu vergessen und einen Neustart zu wagen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren