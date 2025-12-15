Hawaii Five-0
Folge 14: Reingelegt
42 Min.Ab 12
Danny hat mächtig Stress mit Tochter Grace: Sie hat einen Jungen an ihrer Schule krankenhausreif geprügelt. Bevor er sie zur Rede stellen kann, wird er mit Steve zu einem Fall gerufen. Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder ist aus dem Gefängnis geflohen und soll wieder dingfest gemacht werden. Das geht schneller als gedacht, denn der Mann schleicht sich in das Auto von Danny und Steve und nimmt sie als Geiseln. Sie sollen beweisen, dass er zu Unrecht verurteilt wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
