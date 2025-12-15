Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 20vom 08.01.2026
Folge 20: Gleich nebenan

41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Der Poolboy der Camerons wird in ihrem Haus erschossen. Die Umstände sind merkwürdig, denn die gesamte Küche hängt voller Lufterfrischer, und es finden sich Chemikalien. Die Spur führt zu einem Studenten, der sich als Islamist entpuppt und offenbar eine Bombe gebaut hat. Five-0 spürt auch seine Komplizen auf. Einer von ihnen stirbt bei einem Schusswechsel, der andere, eine junge Frau, verrät nichts. Doch die Ermittler finden den entscheidenden Hinweis ...

