Folge 6: Der Zombie-Doktor
Es ist Halloween, und die Zombies gehen um - allerdings nicht nur als kostümierte Exemplare: Hoch aggressive Menschen, die offenbar unter Wahrnehmungsstörungen leiden, attackieren andere. Five-0 findet heraus, dass ein manischer Arzt Leute entführt, um an ihnen medizinische Experimente durchzuführen. Wer steckt dahinter, und welchen Zweck verfolgt er? Catherine versucht unterdessen, mit Billys Tod klarzukommen und unterstützt Chin bei der Rettung von Kono und Adam.
