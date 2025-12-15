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Hawaii Five-0

Klassentreffen

Kabel EinsStaffel 4Folge 18vom 15.12.2025
Klassentreffen

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Hawaii Five-0

Folge 18: Klassentreffen

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Auf dem Klassentreffen von Chin und Jerry stürzt die reiche Laura zu Tode. Vor ihrem Ableben benahm sie sich laut der Aussagen der Anwesenden seltsam. Außerdem sind 200.000 Dollar verschwunden, die sie bei der Bank abgehoben hatte. Wie Five-0 ermittelt, bezahlte sie mit dem Geld die Krankenhausrechnung von Nina Johnson, deren Sohn Corey vor 25 Jahren verschwand. Corey ging damals mit Laura zur Schule. Hängt ihr Tod mit seinem Verschwinden zusammen? Was wurde wirklich aus Corey?

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