Hawaii Five-0
Folge 4: Bis dass der Tod ...
41 Min.Ab 12
Eine Hochzeitsfeier der Upper Class wird durch den Mord an einem Gast gestört, der sich auf die Party geschlichen hat. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den Bruder der Braut. Das Geschwisterpaar verbindet ein pikantes Geheimnis: Früher waren sie gemeinsam als Heiratsschwindler unterwegs und nahmen reiche Herren aus. Rächt sich diese Vergangenheit jetzt, oder stecken andere Motive hinter dem Mord?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© CBS Television
