Hawaii Five-0
Folge 21: Najib
42 Min.Ab 12
Catherine und Steve folgen dem Hilferuf von Catherines altem Freund Amir und reisen nach Afghanistan: Amirs Sohn wurde von den Taliban verschleppt. Vor Ort gerät Steve in Schwierigkeiten und wird nach Hawaii zurückgeschickt, während Catherine dort bleibt, um ihre Mission zu erfüllen. In der Heimat sind die Kollegen unterdessen Organhändlern auf der Spur, die verhindern wollen, dass ein bestimmter Patient eine Spenderniere erhält. Ihre Beweggründe sind perfide ...
