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Helden der Baustelle

Eng, enger, Messe Frankfurt

DMAXFolge vom 23.09.2021
Eng, enger, Messe Frankfurt

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Helden der Baustelle

Folge vom 23.09.2021: Eng, enger, Messe Frankfurt

45 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Projektleiter Branko Tesic und Kranführer Hubert Maltan montieren in Kaprun einen freischwebenden Panoramasteg aus Glas. Auf die Männer wartet im Zillertal eine echte Herausforderung, denn dort sind Windstärken bis zu 12 Meter angekündigt. Im Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein sterilisieren zukünftig Roboter die chirurgischen Instrumente. Und Einweiser Mariusz Rothermel und Kranführer Günther Mühleck haben auf dem Messegelände in Frankfurt am Main mit Platzmangel zu kämpfen. Ihre Baustelle liegt eingezwängt zwischen Hotels und Glasfassaden.

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