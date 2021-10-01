Helden der Baustelle
Folge vom 01.10.2021: Matteo, der Bauretter
45 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12
In Hamburg soll ein Bürogebäude entstehen. Aber auf der Baustelle in der Hansestadt läuft nicht alles nach Plan. Tobias Vorpahl und seine Arbeitskollegen müssen dort eine Kranaufhängung umbauen, bevor sie die Fassadenelemente anbringen. Matteo Marino versucht derweil, mit baulichen Tricks im Ruhrgebiet ein altes Fachwerkhaus zu retten. Das Gebäude steht auf einem über 700 Jahre alten Hof in Witten. Die Außenwände müssen unbedingt erhalten bleiben. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn im Obergeschoss kommt dem Team der halbe Giebel entgegen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.