Der größte Feind der FensterbauerJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 28.09.2021: Der größte Feind der Fensterbauer
45 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12
Im Münchner Stadtteil Riem entsteht für rund 230 Millionen Euro ein neuer Schulcampus. Bauleiter Thomas Wastl und seine Arbeitskollegen wollen dort in dieser Folge die ersten Glasscheiben einsetzen. Dirk Heuer und sein Team verschönern unterdessen in Sinzig eine Doppelhaushälfte. Dabei kommen im Wohnzimmer des Gebäudes aufwendige Putztechniken zum Einsatz. Und in Erlangen werden in einer großen Boulder-Halle Brandschutztreppen montiert. Kranführer Kim-Johann Tiefnig muss die drei Tonnen schweren Stahlteile passgenau an die richtige Stelle hieven.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.