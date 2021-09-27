Helden der Baustelle
Folge vom 27.09.2021: Schnellbau in Rekordzeit
45 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 12
Im Hafen des Küstenbadeorts Neßmersiel an der ostfriesischen Nordseeküste gefährdet ein Wetterumschwung die Sanierungsarbeiten. Wird die 200 Meter lange Spundwand trotzdem rechtzeitig fertig? In Nürnberg ist unterdessen bei der Installation einer Flachdachkonstruktion absolute Präzision gefragt. Montageleiter Simon Schamberger baut dort mit seinem Beton- und Stahlarbeiter-Trupp einen Bahnhof für Elektro-Busse. Und Wolfgang Gasser soll mit seinem Team in Berlin innerhalb von drei Wochen den Rohbau für eine Grund- und Sekundarschule fertigstellen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.