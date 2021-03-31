Europas größte WasserbaustelleJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 31.03.2021: Europas größte Wasserbaustelle
44 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12
Eine 476 PS starke Maschine bohrt auf der größten Wasserbaustelle Europas 26 Meter tiefe Löcher. Im Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel entsteht eine neue Schleusenkammer. Im „Nautiland“ sind die Arbeiten schon weiter fortgeschritten. Das Erlebnisbad steht kurz vor der Abnahme. Vorarbeiter Mark Fleischhacker und seine Männer haben in Würzburg Tausende Tonnen Beton und Stahl verbaut. Und Markus Friedrich lenkt in Süddeutschland einen Schreitbagger. Dort wird in 2200 Meter Höhe die Nebelhornbahn grunderneuert. Die 10er-Kabine benötigt stabile Stützen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.