Helden der Baustelle
Folge vom 29.09.2021: Die Brückenhochzeit
45 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
Peter Brandt hievt auf einer Baustelle in Bremen mit einem riesigen Drehkran Bleche auf den Rohbau eines Hochhauses. Das ist keine leichte Aufgabe bei Windstärken bis zu 40 Stundenkilometern. In der Nähe von Heilbronn werden unterdessen eine 511 Meter lange Stahl- und eine 820 Meter lange Betonbrücke miteinander verbunden. Und Richard Fritz asphaltiert mit seinem Trupp auf dem Flughafengelände in München eine Testfläche. Auf dem Areal soll ein autonom fahrender Van seine Runden drehen. Für optimale Ergebnisse darf das Gefälle maximal ein Prozent betragen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.