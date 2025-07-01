Staffel 2Folge 10
Hell On Wheels
Folge 10: Der Angriff
45 Min.Ab 16
Elam möchte, dass Eva zu ihm zieht. Lily hat das Kontobuch an den Vorstand der Eisenbahngesellschaft geschickt, woraufhin Elam von Durant den Auftrag bekommen hat, Lily zu töten. Bohannon gelingt es, die Brücke gegen den Angriff der Sioux zu verteidigen, doch die Stadt wird von den Indianern zerstört. Durant kommt vor dem Untersuchungsausschuss der Bahngesellschaft in große Bedrängnis.
Genre:Drama, Western
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.