Staffel 2Folge 5
Der ÜberfallJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 5: Der Überfall
43 Min.Ab 16
Hawkins und seine Bande, der auch Bohannon angehört hat, überfallen die Eisenbahnstadt. Dabei wird Durant angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Doch der Überfall scheitert. Hawkins Bandenmitglieder werden getötet und er selbst gefangen genommen. Doc Whitehead, der sich um den schwerverletzten Durant kümmert, sorgt dafür, dass dieser nach Chicago gebracht wird, wo er operiert werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell On Wheels
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.