Staffel 2Folge 3
Hell On Wheels
Folge 3: Schlachtfest
43 Min.Ab 16
Mickey McGinnes brüstet sich mit dem Mord an Schichtführer Schmidt. Dessen Freund, der Metzger Bauer, will Schmidt nun rächen und die McGinnes-Brüder töten. Elam und Bohannon können Bauer jedoch zuvorkommen und die beiden Brüder einsperren. Als sich zeigt, dass Mickeys Aussage eine Prahlerei war, kommen sie wieder auf freien Fuß. Doch vor Bauer können sie sich nicht sicher fühlen.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.