Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 6
Das Blutvermächtnis

Hell On Wheels

Folge 6: Das Blutvermächtnis

43 Min.Ab 16

Mit Gundersens Hilfe gelingt es dem Reverend einige Gewehre aus dem Lager zu stehlen. Die geraubten Waffen übergibt er den Indianern, die damit den Zug überfallen, in dem Durant nach Chicago transportiert werden soll. Mit vereinten Kräften gelingt es Elam, Bohannon, Lily, Joseph und Ruth den verrückt gewordenen Reverend zu überwältigen. Doc Whitehead soll indes verhaftet und hingerichtet werden.

Hell On Wheels

