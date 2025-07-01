Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 2
Ein Pakt mit dem Teufel

Folge 2: Ein Pakt mit dem Teufel

43 Min.Ab 12

Indianer überfallen die Ortschaft Durant, in der Eva mit Mister Toole lebt. Die beiden fliehen nach Hell on Wheels. Dort wird die Prostituierte Nell ermordet und Elam macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Cullen Bohannon wartet in der Zwischenzeit auf seine Hinrichtung. Doch im letzten Moment schlägt Durant ihm einen Deal vor: Bohannon soll am Leben bleiben, wenn er wieder für Durant arbeitet.

