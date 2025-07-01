Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 8
Folge 8: Hannah Durant

44 Min.Ab 12

Durant kehrt in Begleitung seiner Frau Hannah nach Hell on Wheels zurück und beauftragt den Schweden mit der Durchsicht der Bücher. Lily wird aus ihren Aufgaben gedrängt und muss Durants Eisenbahnwaggon verlassen. Der Schwede sabotiert unterdessen den weiteren Baufortschritt und Durant bringt Elam dazu, einen neuen Auftrag anzunehmen.

