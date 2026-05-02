Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 02.05.2026: Episode 7
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Bei Einsätzen auf dem Meer ist die Küstenwache die leitende Behörde. Die Rettungsdienste in Finnland sind jedoch dazu verpflichtet, bei Bedarf Hilfe zu leisten. Deshalb werden solche Szenarien regelmäßig trainiert. Bei gemeinsamen Übungen lernen die Feuerwehrleute, wie man sich richtig abseilt und studieren die Handlungsabläufe ein. Auf der Rettungswache in Helsinki geht derweil ein Notruf ein. Eine schwangere Frau klagt über Unterleibsschmerzen. Mehr konnte die Leitstelle bis dato nicht in Erfahrung bringen, denn die Patientin spricht kein Finnisch.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.