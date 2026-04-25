Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 25.04.2026: Episode 6
23 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Auf glatter Fahrbahn sind in der finnischen Hauptstadt zwei Busse zusammengestoßen. Feuerwehrleute mussten einen der beiden Fahrer aus seinem Vehikel befreien. Der Mann ist leicht verletzt und wird von Notfallsanitätern versorgt. Nun gilt es, sicherzustellen, dass sich sein Bus nicht selbstständig macht, da der Motor noch läuft. Und im Innenhof eines Wohnhauses in Helsinki wurde eine bewusstlose Person aufgefunden. Der ältere Herr atmet nicht mehr. Notfallsanitäter beginnen im Schnee mit der Reanimation. Kann das Team den 60-Jährigen wiederbeleben?
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.