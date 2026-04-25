Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 25.04.2026: Episode 5
23 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Auf den Drohnenaufnahmen ist zunächst nichts Auffälliges zu erkennen. Doch jemand hat den Notruf gewählt und eine Person auf einem Kran gemeldet. Deshalb sichern sich Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Seilen und bereiten sich auf den Aufstieg vor. In 62 Metern Höhe treffen die Männer tatsächlich auf einen Jungen. Und der Einsatzcode „704-B“ steht für Schmerzen in der Brust. In solchen Fällen dürfen die Sanitäterinnen und Sanitäter keine Zeit verlieren. Die EKG-Werte geben zwar keinen Anlass zur Besorgnis, doch das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass keine Gefahr besteht.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.