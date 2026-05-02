Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 02.05.2026: Episode 8
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
In der finnischen Hauptstadt ist im Keller eines Mietshauses ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte vor Ort können die Flammen zügig löschen – es kommen keine Bewohner zu Schaden. Doch bevor die Polizei das Gebäude betritt, um die Brandursache zu ermitteln, müssen die Retter für eine bessere Durchlüftung sorgen. Denn im Treppenhaus hat sich Rauch ausgebreitet. Und in den Straßen Helsinkis ist eine Person zusammengebrochen. Der Mann befand sich in stationärer Behandlung. Er hat das Krankenhaus verlassen, um in einem Supermarkt Lebensmittel einzukaufen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.