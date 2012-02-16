Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 213

HerzfrequenzStaffel 11Folge 14vom 16.02.2012
Folge 213

Folge 213Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 14: Folge 213

43 Min.Folge vom 16.02.2012Ab 12

Laura und Daniel wollen auf einem gemeinsamen Ausflug, ihre Differenzen ausräumen. Doch als Laura ausgerechnet auf Stefan trifft, geraten ihre Gefühle ins Wanken. Nachdem Conrad aufgrund manipulierter Messwerte eine dramatische Erhöhung der Fusiocept-Dosis bei seinem Patienten Rupp anweist, sieht sich Saskia am Ziel ihrer Intrige. Sie ahnt nicht, dass Henning und Shirley inzwischen tatsächlich Beweise für die Manipulation gefunden haben. Gelingt es ihnen, die Verabreichung der überhöhten Dosis noch zu verhindern? Seit dem Tod ihrer Mutter ist Susanne Degele dem Übersinnlichen verfallen, was ihre Ehe stark belastet. Einfühlsam nimmt sich Conrad der Patientin an und lässt sie in einem therapeutischen Rollenspiel erkennen, dass ihre Mutter nicht gewollt hätte, dass sich Susanne auch jetzt, nach dem Tod, noch von ihr abhängig macht.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen