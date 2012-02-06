Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 205

HerzfrequenzStaffel 11Folge 6vom 06.02.2012
Folge 205

Folge 205Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6: Folge 205

43 Min.Folge vom 06.02.2012Ab 12

Von Laura zur Rede gestellt, entschliesst sich Daniel zur Wahrheit und räumt ein, dass seine Liebesbriefe an Laura von Stefan stammen. Die ist von dem Vertrauensbruch so erschüttert, dass sie erst einmal auf Beziehungsdistanz geht und sämtliche Versöhnunsgversuche abschmettert. Als Daniel sich gegenüber Stefan wundert, dass Laura wegen der Briefe so heftig reagiert, dass man denken könnte, sie liebt Stefan immer noch, wird er nachdenklich. Er ahnt nicht, welchen Stellenwert er inzwischen für Laura einnimmt, denn seine Worte in den Liebesbriefen haben sie mehr berührt, als sie sich zunächst eingestehen will.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen