Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 205
43 Min.Folge vom 06.02.2012Ab 12
Von Laura zur Rede gestellt, entschliesst sich Daniel zur Wahrheit und räumt ein, dass seine Liebesbriefe an Laura von Stefan stammen. Die ist von dem Vertrauensbruch so erschüttert, dass sie erst einmal auf Beziehungsdistanz geht und sämtliche Versöhnunsgversuche abschmettert. Als Daniel sich gegenüber Stefan wundert, dass Laura wegen der Briefe so heftig reagiert, dass man denken könnte, sie liebt Stefan immer noch, wird er nachdenklich. Er ahnt nicht, welchen Stellenwert er inzwischen für Laura einnimmt, denn seine Worte in den Liebesbriefen haben sie mehr berührt, als sie sich zunächst eingestehen will.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises