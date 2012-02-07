Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 206
Folge vom 07.02.2012
Nachdem Stefan Laura nun endlich seine Liebe gestanden hat, findet eine große Aussprache zwischen den beiden statt. Denn Laura möchte genau wissen, wie es sich mit Stefans Gefühlen für sie verhält und Stefan schildert ihr ehrlich, wie es ihm ging, seit er sie kennen gelernt hat. Doch Stefan versichert, dass er sich nicht zwischen Laura und Daniel stellen wird . Doch Laura ist nun völlig durch den Wind: Erst Daniels Geständnis, dass er die Liebesbriefe nicht geschrieben hat, sondern Stefan. Und jetzt Stefans Liebesgeständnis. Laura weiß überfordert nicht mehr, was sie für welchen Mann empfinden soll.

